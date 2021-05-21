Ученые Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса и нью-йоркского университета Рочестера опровергли утверждение, что 300 километров в час – это максимально возможная скорость во Вселенной. Они также сумели превысить скорость света, отправляя световые импульсы внутри раскаленной плазмы.

«Общепринято считается, что есть абсолютный предел скорости во Вселенной, связанный с пределом скорости распространения электромагнитных волн в вакууме. Но мы доказали, что 300 тысяч километров в секунду — это не предел», — написали ученые в своей публикации в издании ScienceAlert.

Для эксперимента специалисты использовали импульсный лазер. Посредством этого прибора они отделяли электроны от водорода светового потока и ионов гелия. Благодаря этому удалось существенно увеличить суммарную скорость световых импульсов.

Ученые отмечают, что благодаря этому открытию появляется возможность разобраться в принципах работы сверхмощных лазерных установок. Которые можно применять в термоядерных реакторах и ускорителях частиц.