Группа исследователей из Соединенных Штатов смогла определить, как акулы ориентируются в пространстве при миграциях на гигантские расстояния.

Морские биологи решили провести масштабное исследование, чтобы узнать, как акулы мигрируют на 20-30 тысяч километров, всегда достигая назначенных мест. В рамках него они изучили двадцать детенышей акул вида Sphyrna tiburi. Они были помещены в кругообразный бассейн, где были сымитированы оба полюса Земли.

В искусственном водоеме ученые меняли магнитные поля, моделируя и модифицируя их для проведения опыта. В итоге оказалось, что эти морские существа способны использовать магнитное поле, чтобы определять свое местонахождение и узнавать, куда им нужно двигаться дальше.