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Астрономы впервые получили полное изображение околосолнечного пылевого кольца, находящегося вдоль орбиты Венеры.

Как сообщается, серию кадров сделал прибор WISPR, находящийся на борту зонда Parker. Зонд разрабатывался для изучения солнечного ветра – потоков частиц, которые истекают с поверхности Солнца. Однако специалистам необходимо проводить специальную обработку снимков и убирать фоновый свет для того, чтобы изучать солнечный ветер.

В итоге на предыдущих фотографиях след пыли тоже был удалён, так как она отражает весьма много света. Заметить пылевое кольцо удалось лишь после того, как зонд поменял направление камер.

Ранее считалось, что космическая пыль является обломками комет и астероидов. Однако теперь предполагается, что пыль в космосе могла появиться с Марса – на планете регулярно происходят сильные пылевые бури.

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