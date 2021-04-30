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Зонд NASA Parker, который был запущен в 2018 году для изучения внешней короны Солнца, установил новый рекорд.

Как сообщается, этот зонд является автоматическим космическим аппаратом, он должен приблизиться к объекту своего изучения на расстояние, которое примерно составляет 8,86 радиуса Солнца. Для того, чтобы приблизиться к Солнцу, зонд несколько раз облетел Венеру – он совершил это для использования гравитации планеты и последующего приближения к светилу. Во время последнего подлёта зонд приблизился к своей цели на 10,4 миллиона километра.

Кроме того, на днях зонд превысил скорость в 532 тысячи километров в час, восьмой раз совершая круг по Солнцу. Это наибольшая скорость объекта среди всех, которые когда-либо создавал человек.

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