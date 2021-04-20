Поздравляя США с запуском на Марсе вертолета Ingenuity, Владимир Зеленский отметил, что среди разработчиков этого винтокрылого беспилотника есть выходец с Украины Игорь Панченко. Также президент заявил, что Киев скоро запустит свой собственный спутник «Сич-2–30», а также удивит мир другими космическими разработками.

Жители Украины восприняли эти заявления волной критики. Так, в комментариях Зеленскому написали, что ему пора бы вспомнить, что он президент, а не телеведущий. Поэтому нужно выполнять свои обязанности, а не бесконечно делиться фантазиями с гражданами.

«Это было возможным для выходца с Украины только благодаря тому, что он в свое время уехал в другую страну, где его таланты понадобились человечеству», — также заметил один читатель.

Кроме того, пользователи поинтересовались у Зеленского, когда Украина начнет уже праздновать собственные достижения, а не радоваться успехам других стран.