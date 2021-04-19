Команде исследователей из Японии удалось придумать новый способ для изготовления бетона, не предполагающий использование цемента, производство которого наносит большой вред экологии.

В рамках эксперимента, во время которого специалисты нагрели гидроксид калий, кварцевый песок, диметоксипропан и этанол в одной емкости из меди, было установлено, что молекулы песка можно связать друг с другом при помощи этилового спирта. В итоге они смогли получить крайне прочный материал. Но по данному показателю он все еще уступает обычному бетону.

При этом эксперты считают, что они смогут решить данную проблему, продолжив усовершенствовать созданное вещество. Кроме того, полученный стройматериал окажется более устойчивым к резким температурным перепадам, повышенному уровню влажности и влиянию химикатов. К тому же можно будет использовать менее качественный песок.