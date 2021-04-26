Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что мутации, которые появились у людей, переживших Чернобыльскую катастрофы, не передались их потомству.

Для этой цели эксперты провели секвенирование геномов 30 человек, которые родились уже после катастрофы у людей, эвакуированных из Чернобыля. Они искали так называемые мутации de novo, которые есть в геноме детей, но напрочь отсутствуют у родителей.

По словам ученых, такие мутации часто становятся ключевыми причинами повреждения яйцеклеток и сперматозоидов. Однако поиск ничего не дал, что подтвердило главное предположение ученых – изменения в геноме, спровоцированное воздействием радиации, не передается по наследству.

Это позволило доказать, что ионизирующее излучение не дает трансгенерационного эффекта, а зародышевая линия людей остается неизменной даже после влияния радиации.