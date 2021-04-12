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Представители российского оборонного ведомства разместили ролик с множеством неповторимых образцов ракетно-космических аппаратов, собранных в военной академии РВСН.

Отмечается, что многие из этих ракет и спутников впервые показываются широкой общественности. Вся эта космическая техника размещена в учебном помещении, которое носит имя Константина Циолковского, знаменитого русского изобретателя. Речь идет о многофункциональной исследовательской площадке, позволяющей курсантам изучать конструкции на практике.

На размещенных кадрах можно увидеть, как именно действуют жалюзи механизма регулирования температуры. В видео также показана работа бортовой ретрансляционной системы и разблокировка антенн основной радиолинии.

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