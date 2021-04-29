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Группа американских исследователей выяснила, что препарат от коронавируса, созданный Pfizer/BioNTech, может привести к продолжительным неврологическим нарушениям.

Согласно словам экспертов, данная вакцина способствует развитию болезней, которые связаны с прионами. Речь идет о неродегенеративных заболеваниях, способных повредить мозг. В результате у человека могут развиться болезни Альцгеймера и Лу Герига, от которых пока что не существует эффективного лечения.

Специалисты напоминают, что нынешние препараты от COVID-19, созданные на базе РНК, смогли получить одобрение в Соединенных Штатах из-за экстренного приказа, поэтому они не успели пройти широких тестов на безопасность.

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