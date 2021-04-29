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Палеонтологи обнаружили в Японии неизвестный ранее род динозавров.

Как сообщается, скелет динозавра был обнаружен ещё в 2004 году на южных островах Японии. В ходе изучения останков учёные выяснили, что динозавр относится к гадрозаврам. Так, представители этого рода динозавров жили около 65 миллионов лет назад. Как отмечается, они обитали по всему северному полушарию Земли.

Внешне гадрозавры немного напоминали утконосов, кроме того, они имели несколько сотен зубов, расположенных весьма близко друг от друга. При этом у этих динозавров вырастали новые зубы взамен выпавших.

Именно по зубам и строению челюсти специалисты определили, что обнаруженный в Японии скелет принадлежит другому роду гадрозавров. Ему дали название Yamatosaurus izanagii.

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