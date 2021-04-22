В турецком издании Haberler, сославшись на местных рыбаков, сообщили, что в восточном побережье Антальи было зафиксировано настоящее нашествие ядовитых рыб фугу.

Согласно словам специалистов, эти рыбы-иглобрюхи оказались в турецких водах в результате так называемой «лессепсианской» миграции. Речь идет о перемещении тропических морских существ, ранее обитавших в Индийском и Тихом океанах, а затем перебравшихся в Средиземноморье, пройдя через Суэцкий канал.

Эксперты также считают, что данная миграция связана с действиями строителей в Египте. По причине создания огромного числа плотин на реке Нил, значительно уменьшился сток пресной воды в Средиземное море. В итоге малое содержание соли в воде стало препятствием для рыб фугу.