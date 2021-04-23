Еще одна жительница США умерла после инъекции вакциной от коронавируса Johnson & Johnson, сообщает департамент здравоохранения штата Орегон. В настоящий момент проводится расследование ее смерти экспертами Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний.

50-летняя женщина умерла в результате образования тромбов на вторую неделю после иммунизации. При этом аналитики отмечают, что связь между вакциной и тромбозом по-прежнему не установлена. Известно, что препарат, который использовался для прививки, изготовлен компанией Janssen, которая входит в структуру J&J.

ЦКПЗ вместе с Департаментом здравоохранения 13 апреля заявили, что вакцинацию данным препаратом необходимо приостановить, так как он способен вызывать серьезные побочные эффекты. Так, из 6,8 миллионов человек, которые сделали инъекции вакцинами Janssen, 6 женщин столкнулись с образованием тромбов. Возраст пациенток составил от 18 до 50 лет, причем одна из них умерла. В тот же день препарат прекратили использовать по всей территории Соединенных Штатов.