Соединенные Штаты продолжат вводить в отношении РФ санкции за действия, которые они считают недопустимыми. Но при этом они совершенно не хотят эскалации и даже выступают за сотрудничество. Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник из американской администрации на брифинге, приуроченном к первым 100 дням Джо Байдена на посту президента США.

Чиновник заявил, что администрация Байдена последовательно ведет себя с Россией с первого же дня. Она стремится показать Москве, какие ее действия не устраивают США и будут наказываться санкциями. При этом никакой напряженности в отношениях и эскалации конфликта Вашингтон не хочет.

Он отметил, что пока предсказать дальнейшее развитие событий невозможно, так как в настоящий момент идут переговоры между администрациями обоих государств. После этого намечается встреча между Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Именно по итогам этих переговоров и будет выстраиваться дальнейшая стратегия отношений.