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Многочисленные противоракетные бастионы, которые расставили Соединенные Штаты, не спасут их от российской гиперзвуковой ракеты «Авангард». Она буквально за 15 минут долетит до США, с легкостью обходя любые заслоны благодаря непредсказуемой траектории, и сотрет потенциального противника с лица земли.

Одно из главных преимуществ, сообщают авторы китайского издания Sohu, — это скорость. Изначально она составляла 9 чисел Маха, однако после модернизации и усовершенствования пусковой установки выросла в 3 раза. Теперь ракета способна перемещаться со скоростью около 32 тысяч километров в час, из-за чего у США возникнут серьезные проблемы в случае агрессии в сторону РФ.

Из-за столь высокой скорости, а также непредсказуемой траектории полета и способности к маневрированию «Авангард» просто невозможно сбить любыми существующими видами ПВО и ПРО. Поэтому даже если ракета будет обнаружена, она все равно беспрепятственно достигнет цели.

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