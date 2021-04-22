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Смартфон Xiaomi Mi 11 стал объектом жалоб многочисленных пользователей, которые заявляют о критическом дефекте устройства. Все дело в том, что через некоторое время после начала работы в девайсе в прямом смысле слова выгорает материнская плата.

Покупатели этого смартфона, уже столкнувшиеся с неустранимым дефектом, приводят доказательства из сервисных центров. Они заявляют, что буквально за 10–15 минут даже небольшой нагрузки устройство начинало нагреваться, а затем температура поднималась до критической, что и приводило к выгоранию платы.

Эксперты считают, что проблема кроется в системе охлаждения. Вполне вероятно, что она не справляется с отведением тепла от весьма производительного процессора Snapdragon 888, что и провоцирует перегрев. Xiaomi пока не дала официальных комментариев на жалобы пользователей. Молчит и Лей Цзюнь, возглавляющий компанию, хотя его аккаунты в социальных сетях уже забросали претензиями.

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