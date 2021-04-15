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На американскую базу, находящуюся к северу от года Дейр-эз-Зор в Сирии, была совершена ракетная атака. Об этом заявил иракский телеканал Aletejah.

Согласно имеющейся информации, в результате этой атаки пострадали несколько солдат. Часть пострадавших пришлось срочно доставлять в больницу на скорой помощи.

Как сообщает новостное агентство Mehr, атакованная база является штабом войск США для разграбления нефтяных ресурсов Сирии. Отмечается, что за последнее время атаке в регионе подверглись уже несколько американских объектов.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за проведённую ракетную атаку. По некоторым сведениям, атакована была база поддерживаемых американцами СДС, и в этом случае атаку могли провести проиранские ополченцы, которые выступают на стороне Башара Асада, либо террористы, которые в последнее время активизировались.

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