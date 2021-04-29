В озере Лох-Торридон, расположенном на Шотландском нагорье, ученые обнаружили «утраченное звено эволюции». По их словам, окаменевший живой организм состоит из двух типов клеток.

Исследователи заявляют, что находка, названная ними Bicellum Brasieri является промежуточным звеном между одно- и многоклеточными организмами. Ее изучение даст возможность понять, каким образом происходил переход от одной к множеству клеток.

В настоящий момент ученым известно, что первые одноклеточные организмы появились около 4 миллиардов лет назад. С наступлением Кембрийского периода в морях и океанах совершенно неожиданно возникли членистоногие, моллюски и прочие многоклеточные. При этом совершенно непонятно, что происходило с эволюцией между этими двумя периодами.

Окаменевший организм с двумя типами клеток назван исследователями уникальной находкой. Скорее всего, он способен дать ответ, каким образом одноклеточные живые существа переходили к многоклеточным формам.