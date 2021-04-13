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Инсайдеры из Китая опубликовали в Сети качественные рендеры планшета iPad mini 6.

Судя по этим фотографиям, дизайн планшета схож с последними моделями iPad Pro и iPad Air. Так, устройство получит безрамочный дизайн, так же было решено убрать кнопку Home. Сканер отпечатков пальцев в новинке поместили в кнопку включения, которая находится сбоку. Диагональ экрана составляет 8 дюймов.

Как сообщается, устройство получит фирменный чипсет Apple A14 Bionic. Предполагается, что планшет будет поддерживать 5G-сети при помощи 5G-модема Qualcomm Snapdragon. Также планшет получит одинарную камеру и цифровое перо Apple Pencil 2. Кроме того, по информации инсайдеров, устройство выйдет с памятью на 64, 128 или 256 Гб.

Презентация устройства должна состояться в апреле.

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