В Саудовской Аравии были найдены древние строения, чей возраст, согласно предварительному анализу, может составлять более семи тысяч лет.

Как сообщается, следы построек на северо-западе Саудовской Аравии нашли ещё полвека назад. Лишь недавно они были более тщательно исследованы. Так, на территории практически в 200 тысяч квадратных километров было найдено немало следов древних строений из огромных блоков песчаника.

Несмотря на то, что высота зданий была не более 120 сантиметров, их длина составляла до 600 метров. Был сделан вывод, что это не жилые постройки, а либо культовые сооружения, либо они использовались для разграничения пространства.

В пользу первого предположения говорит то, что в одном из строений в центре была обнаружена камера с фрагментами костей и черепов животных. Предполагается, что здесь могли совершать жертвоприношения богам.

Радиоуглеродный анализ костей выявил, что им около 7 тысяч лет. В этом случае сооружения древнее египетских пирамид и Стоунхенджа в Великобритании.