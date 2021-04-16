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Ученые Института экспериментальной медицины, что в Санкт-Петербурге, завершают создание уникальной съедобной вакцины, аналогов которой нет в мире. Этот препарат от коронавируса разрабатывается на основе ряженки и наследует ее вкус, сообщает руководитель ИЭМ Александр Дмитриев.

По его словам, реализация проекта началась еще в прошлом году. В скором времени планируется проведение испытания, на которые потребуется около 200 миллионов рублей, однако эти средства институт планирует привлечь самостоятельно, без помощи из бюджета РФ.

Дмитриев также рассказал, что уникальность вакцины заключается в ее простоте. Не нужно никаких инъекций, дозу препарата можно просто выпить, как и кисломолочный продукт, на основе которого он изготовлен. При этому иммунитет формируется на слизистых оболочках, не давая коронавирусной инфекции проникнуть в организм.

Сейчас проводятся доклинические испытания на кроликах и грызунах, которые дают отличные результаты. Животные с удовольствием пьют «ряженку», причем у них быстро развивается стойкий иммунитет к вирусу. Также отмечается полное отсутствие побочных эффектов.

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