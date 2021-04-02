Если коронавирус снова мутирует, российская вакцина всего за 24 часа сможет подстроиться к особенностям нового штамма. Это стало возможным благодаря новой технологии, разработанной Центром им. Гамалеи, сообщил глава НИЦ Александр Гинцбург.

Он пояснил, что технология построена на основе все тех же аденовирусных векторов. Она дает возможность обнаружить изменения первичной структуры спайк-белка и за сутки синтезировать новую последовательность. Которая затем на протяжении еще 24 часов встраивается в имеющийся вектор.

Гинцбург заявляет, что в настоящий момент имеется проблема с испытаниями измененных вакцин, однако выход из этой ситуации есть. Необходимо просто проверять новый препарат на сотне испытуемых, что позволит быстро определять эффективность и запускать препарат в серию.

Сейчас первая в мире зарегистрированная вакцина «Спутник V» используется для профилактики Covid-19 в 50 странах мира.