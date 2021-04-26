Артем Юсупов, глава отдела по продажам марки Aurus, заявил о начале приема предзаказов на российские лимузины Senat с бронированной защитой.

Согласно его словам, первые авто будут переданы владельцам сразу после начала серийного выпуска модели на заводе в Елабуге, запланированного на май нынешнего года. Данную информацию также подтвердили представители дилера «Авилон». Они отметили, что версии с обычной колесной базой можно будет приобрести за 73 миллиона рублей, а с удлиненной – примерно за 107 миллионов рублей.

В СМИ напоминают, что на подобном лимузине возят российского лидера Владимира Путина. Он оснащен защитой, способной выдержать попадание даже из снайперской винтовки крупного калибра. Под коптом у него расположена гибридная силовая установка, мощность которой составляет 598 «лошадок». Она работает в паре с 9-ступенчатой АКП от KATE.