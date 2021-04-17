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Роберт Уордсворт, исследователь из США, отметил, что планеты наподобие Земли могу обладать «встроенным ликвидатором» сложных форм жизни. Речь идет о полном оледенении мира.

Согласно словам специалиста, Земля может полностью оледенеть, включая ее область экватора, если средняя температура опустится до +7 градусов. В одно время она находилась в районе +9 градусов. Уордсворт создал компьютерную модель, показавшую, что в случае значительного похолодания, земные океаны начнут быстро поглощать CO2, понижая парниковый эффект и еще сильнее понижая температуру.

В результате эксперт выяснил, что при текущем показателе излучения Солнца наша планета оледенеет спустя 300 миллионов лет. Этот процесс произойдет даже при усилении солнечного света. Модель также продемонстрировала, что практически все планеты, похожие на наш мир, в конечном итоге покрываются ледяной коркой. В подобных условиях невозможно существование сложных организмов.

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