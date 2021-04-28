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В Перми был вынесен приговор офицеру Росгвардии, который изнасиловал несовершеннолетнего мальчика.

Инцидент произошёл в прошлом году 3 сентября. 24-летний мужчина, который проходил службу на Дальнем Востоке и находился в отпуске в Перми, зашел в дом к женщине, являющейся инвалидом. Он хотел купить арбуз, но в какой-то момент передумал и намеревался изнасиловать хозяйку дома. Затем в комнату, где они находились, зашёл 11-летний мальчик, являющийся сыном женщины.

Преступник принудил ребёнка к оральному сексу, после чего скрылся. Позже он был задержан на выезде из Перми. Как отмечается, свою вину росгвардеец признал лишь частично.

Рассмотрение дела проводилось в закрытом режиме. По решению Пермского гарнизонного военного суда, обвиняемого приговорили к 14 годам, которые он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить пострадавшим один миллион рублей.

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