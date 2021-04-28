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Пакистанские мастера из поселения Дарра-Адам-Хель смогли превратить советские пистолеты «Тульский Токарев» (ТТ) в полноценные пистолеты-пулеметы.

Специалисты создали несколько модификаций знаменитого пистолета. Одна из них оказалась оснащена барабанной обоймой, а другая представляет собой полноценный ПП с увеличенным магазином. В СМИ напоминают, что ТТ является первым самозарядным пистолетом, разработанным в Советском Союзе для армии более 90 лет назад.

Отмечается, что данные пистолеты использовались советскими вооруженными силами и подразделениями НКВД, а во время Второй мировой войны ими вооружали партизан. Это оружие также поставляли иностранным боевым формированиям. К примеру, в Югославию поставки ТТ осуществлялись вплоть до 1947 года.

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