Пакистанские мастера из поселения Дарра-Адам-Хель смогли превратить советские пистолеты «Тульский Токарев» (ТТ) в полноценные пистолеты-пулеметы.

Специалисты создали несколько модификаций знаменитого пистолета. Одна из них оказалась оснащена барабанной обоймой, а другая представляет собой полноценный ПП с увеличенным магазином. В СМИ напоминают, что ТТ является первым самозарядным пистолетом, разработанным в Советском Союзе для армии более 90 лет назад.

Отмечается, что данные пистолеты использовались советскими вооруженными силами и подразделениями НКВД, а во время Второй мировой войны ими вооружали партизан. Это оружие также поставляли иностранным боевым формированиям. К примеру, в Югославию поставки ТТ осуществлялись вплоть до 1947 года.