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Жительница Нидерландов умерла от тромбоэмболии легких, которая наступила после инъекции шведско-британской вакциной AstraZeneca. В исследовательском центре Lareb рассказали, что еще у пяти женщин после прививок этим препаратом были диагностированы снижение в крови уровня тромбоцитов и эмболия.

Эксперты рассказали, что данные пять случаев пришлись на 400 тысяч инъекций. По их словам уровень тромбоцитов начинает снижаться примерно на 7–10 день после укола. Одновременно с этим появляются симптомы тромбоза.

Ранее европейский регулятор EMA заявил, что образование тромбов не является результатом вакцинации. Также в его рекомендациях сказано, что польза от препарата перевешивает вред. Именно поэтому его одобрили для использования. Однако в настоящий момент 24 государства приостановили иммунизацию вакциной AstraZeneca. Еще три страны передумали применять ее для вакцинации населения.

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