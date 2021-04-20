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На территории Нидерландов обнаружен заброшенный гараж с большим количеством старых внедорожников Range Rover.

Найденная постройка похожа на сарай, у которого практически полностью разрушилась одна из стен. При этом внутри нее находятся более 15 классических британских внедорожных авто и несколько транспортных средств других брендов. Большинство авто являются Range Rover первой генерации, выполненные в трех- или пятидверном исполнении. Есть даже вариант с открытым кузовом, который выпускался по индивидуальным заказам.

Однако большая часть машин находятся не в самом лучшем состоянии, поэтому их вряд ли удастся восстановить. Возможно, реставраторы все же возьмутся за данную коллекцию и попытаются «оживить» хотя бы некоторые внедорожники.

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