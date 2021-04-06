Дептранс столицы готовится к запуску «народного каршеринга». Речь идет о сервисе, позволяющем арендовать автомобили между физлицами.

Данная программа направлена на предоставление владельцам транспортных средств возможности сдавать свои авто другим людям. Однако потребители данной услуги не смогут пользоваться бесплатными парковками. Она может, к примеру, подойти автомобилистам, надолго уезжающим в отпуск и желающим сдать свой транспорт в аренду.

При этом арендатору придется лично следить за состоянием взятого авто. Ему предстоит заправлять его горючим и посещать автомойки. Отмечается, что речь идет о более долгосрочном виде аренды, чем при классическом каршеринге, когда машину берут на 10-20 минут.