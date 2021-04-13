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В Москве выставили на продажу частную коллекцию автомобилей ВАЗ, многие из которых давным-давно не выпускаются. Она продается одним лотом, автор объявления на сайте «Авто.Ру» хочет получить 16 миллионов рублей за шестнадцать машин.

В объявлении представлены почти все автомобили, которые концерн ВАЗ выпустил под общим названием «Жигули» – от знаменитой «копейки» ВАЗ-2101 до внедорожной «Нивы». Также в коллекцию вошли «восьмерка», «девятка» и ВАЗ 21099. Имеется также раритет – Lada Samara Fun, кузов ландо для которой изготовил немецкий бренд Bohse

Сообщается, что пробег автомобилей минимален. Все они находятся в идеальном техническом состоянии и готовы к выезду сразу после покупки. На фотографиях, которые сопровождают объявление, можно увидеть, что на авто скопилось очень много пыли.

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