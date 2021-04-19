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Палеонтологи нашли в Китае самый маленький след стегозавра.

Как сообщается, отпечаток на сегодняшний день является единственным следом, оставленным динозавром размером с кошку. Возраст следа составляет около 100 миллионов лет, а его длина составляет меньше, чем шесть сантиметров.

Согласно вычислениям учёных, возможно, отпечаток принадлежал юной особи стегозавра. Отмечается, что отпечаток практически не отличается от тех отпечатков стегозавров, что были обнаружены ранее – он имеет три коротких и широких пальца. Но одна деталь удивила учёных.

Так, по отпечатку учёные поняли, что стегозавр, оставивший его, ходит на цыпочках, не наступая на пятку. Это свойственно лишь двуногим динозаврам, в то время как все стегозавры ходили на четырёх лапах. Как предположили специалисты, возможно, что стегозавры лишь с возрастом начинают ходить, наступая на пятку.

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