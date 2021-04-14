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Археологи смогли найти самые древние останки первых представителей Homo erectus. Они были обнаружены в том же месте, где полстолетия назад был найден древнейший череп предка современного человека.

Антропологи отметили, что вначале определили место, в котором удалось раскопать череп. Для этого они сравнили данные Google Maps со снимками, сделанными в рамках аэрофотосъемки в 70-х годах прошлого столетия. Необходимый район располагается возле побережья озера Туркана. Специалисты также повторно изучили данные окаменелости и выяснили, что их возраст превышает 1 миллион 860 тысяч лет.

Проведя дополнительные раскопки, исследователи нашли костяшки пальцев ноги, часть тазовой кости и другие фрагменты черепа. Однако пока ученые не могут сказать, принадлежат ли они разным представителям указанного вида или одному индивиду. Данная находка еще раз подтверждает тот факт, что Восточная Африка являлась местом зарождения человечества.

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