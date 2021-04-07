В калининградском городском автобусе №8 умер мужчина, которому внезапно стало плохо во время поездки. Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что в настоящий момент правоохранители проверяют все обстоятельства данного происшествия.

Произошел инцидент в минувший вторник около 19 часов. Автобус проезжал по улице Театральной, когда пассажиры обратили внимание на пенсионера, который вдруг потерял сознание и упал на пол. Еще через несколько секунд он перестал подавать какие-либо признаки жизни.

Врачам «Скорой помощи», которые оперативно прибыли на место происшествия, оставалось только зафиксировать смерть мужчины. Вместе с медиками приехали и полицейские, которые опросили очевидцев и занялись проверкой обстоятельств инцидента.