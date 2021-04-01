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Биологи из Соединенных Штатов сумели вырастить мышцы человека внутри химерных эмбрионов людей и свиней. Сделали они это с использованием системы редактирования генетического кода CRISPR/Cas9.

На первом этапе ученые удалили в клетках людей гены, связанные с апоптозом, а свиней лишили гена, отвечающего за рост мышц. После этого химерные эмбрионы доращивали на протяжении 27 дней, внимательно наблюдая за ними. Выяснилось, что половые органы и нервная система в них развивалась из свиных, а вот мускулы – из человеческих клеток.

Ученые много лет предлагают использовать клетки животных для решения проблемы с недостатком донорских органов для людей. Они заявляют, что имеется несколько вариантов развития событий, начиная с пересадки людям некоторых органов от животных напрямую до их выращивания из стволовых клеток.

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