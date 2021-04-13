Жители населенного пункта Кукан, что в Хабаровском районе, наблюдают массовое вымирание лягушек на реке Урми. Они выкладывают в социальные сети фотографии, на которых хорошо видно, что берег водоема буквально усеян трупиками земноводных. О причинах данного явления местным жителям остается только гадать.

Так, они предполагают, что вода в реке отравлена, что и приводит к гибели большого числа лягушек. Также есть версия, что земноводные находятся в состоянии зимнего анабиоза.

Один из жителей опубликовал видео, на котором продемонстрировал странную пленку на поверхности реки. Также он рассказал, что от водоема исходит какой-то неизвестный неприятный запах и предположил, что поселок столкнулся с серьезной экологической катастрофой.

Глава местного отделения Общества охраны природы Владимир Сидоров отверг версию с анабиозом, так как лягушки оказываются на берегу мертвыми. Он отметил, что причина может крыться либо в химическом загрязнении реки, либо в нехватке кислорода из-за промерзания водоема. Сейчас причины выясняют специалисты краевого Минприроды.