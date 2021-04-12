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Финская компания Arctic Astronautics намерена изучить влияние космического пространства на древесину. Для этой цели она планирует отправить на орбиту земли килограммовый спутник WISA Woodsat, полностью изготовленный из дерева. Запуск планируется произвести до конца текущего года.

Специалисты заявляют, что главная цель этого исследования заключается в том, чтобы проверить поведение древесины, а также ее устойчивость к износу в условиях резкого перепада температур. Также в космосе высокий уровень радиации, поэтому исследователи смогут протестировать ее влияние на дерево.

Сообщается, что на борту этого необычного спутника будет установлено множество датчиков, которые в ходе запуска и полета по орбите будут передавать на землю все параметры древесины в космических условиях.

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