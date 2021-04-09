В Екатеринбурге началась проверка после сообщения о том, что из автобуса высадили ребёнка без билета.

Об инциденте рассказала пассажирка автобуса. Согласно её словам, мальчик, который на вид является второклассником или третьеклассником, потерял свою транспортную карту. Когда автобус остановился на остановке «Бебеля», мальчика прогнали. Пассажирка захотела сама оплатить ребёнку проезд, однако он испугался и обратно не зашёл. Кондуктора и водителя же намерение женщины только рассмешило.

Женщина, вспомнив про закон о том, что детей нельзя высаживать, даже если у них нет билета, рассказала об инциденте в полицию, и передала номер автобуса. По факту инцидента организована проверка, по итогам которой будет принято решение. В ООО «Уралтрансгрупп» также заявили, что разберутся в произошедшем и примут меры.