В даркнете постоянно увеличивается количество объявлений о нелегальной продаже вакцины от коронавируса «Спутник V». Эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что точное их число пока сообщить не представляется возможным, но оно растет буквально с каждым днем.

Он также заявил, что продолжает нелегально продаваться и вакцина AstraZeneca. На количество объявлений даже не оказала влияния приостановка использования этого препарата во многих государствах из-за подозрительных смертей пациентов.

Международная компания Check Point Software Technologies выяснила, что объявления о продаже «Спутника V» появились на теневом рынке в марте текущего года. При этом стоимость дозы стартовала с 600 долларов. Впрочем, по словам Галова, «продают» российский препарат от коронавируса в основном мошенники, поэтому объявления лучше игнорировать.