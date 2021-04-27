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В Бразилии на территории штата Пара были обнаружены микробы, которые способны производить чистую медь.

Как сообщается, эти микробы были найдены в одной из шахт. Они производят медь из медного купороса, при этом для окружающей среды не оказывается никакого вреда. Обычный способ получения чистой меди весьма грязен, и очень вреден для экологии.

Так, биологи, изучая живущих в шахте микробов, обнаружили эти микроорганизмы в кислотной среде, насыщенной медными солями. В дальнейшем было решено проверить, что произойдёт, если культивировать эти бактерии в лаборатории. Микробы были добавлены в сосуд с медным купоросом, и спустя примерно два дня обнаружилось, что они выделяют частицы чистой меди в атомарной форме.

Как выяснилось, при помощи ферментов микробы извлекают серу, а медь является побочным продуктом этого процесса.

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