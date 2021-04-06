Группа специалистов из США тщательно исследовала балтийский янтарь и нашла в нем значительное число абсолютно новых молекул природных антибиотиков.

Согласно словам Элизабет Эмброуз, одной из создательниц исследования, ученые и раньше знали, что добытый в Балтике янтарь может иметь подобные молекулы, но до нынешнего момента никто не пытался проанализировать их. Экспертам удалось выделить ряд соединений из древней смолы, способные ликвидировать грамположительные микроорганизмы, обладающие высокой устойчивостью к традиционным антибиотикам.

Исследователям удалось обнаружить данные молекулы, создав порошок из янтарных фрагментов, сформировавшихся около 40 миллионов лет назад, а затем приготовив специальные растворы из него. Потом они изучили их с использованием хроматографа, найдя органические кислоты, обладающие бактерицидными качествами. Воздействовав ими на вредные микробы, они заметили их высокую эффективность.