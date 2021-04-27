Специалисты подтвердили, что пещера Вандерверк является самой древней пещерой, в которой жили люди.

Как сообщается, расположена эта пещера в Африке в пустыне Калахари. Здесь были обнаружены первые орудия и рубящие инструменты, а также острые чешуйки. Кроме того, в глубине пещеры удалось найти следы огня. В ходе исследования учёным удалось установить, что возраст каменных орудий, обнаруженных в пещере, составляет около 1,8 миллиона лет.

В настоящее время эти орудия являются самыми древними среди всех пещерных артефактов, принадлежащих олдувайской культуре. Данная культура, как уточняется, возникла 2,6 миллиона лет назад, а исчезла около миллиона лет назад. Возраст следов огня при этом, а также сгоревших костей и обожжённых камней, оценивается примерно в один миллион лет.