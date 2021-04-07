Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Индийские и американские ученые разработали недорогой 3D-печатный биореактор, который позволяет сперва печатать, а затем выращивать органоиды. Так, в порядке эксперимента они сумели создать мини-копию человеческого мозга.

Ученые рассказали, что в подавляющем большинстве случаев для подобных целей применяется технология микрофлюидика. Она подразумевает доставку питательной среды через специальные трубки, которые подсоединяются к чипу или миниатюрной платформе. Эта система стоит очень дорого.

Разработанный исследователями вариант существенно отличается как по конструкции, так и по цене. В нем для подачи тепла и питательной среды используются микрожидкостные каналы, а наблюдать за ростом и развитием органоидов можно через специально предусмотренные ямки. Такая система обходится лишь в пять долларов, поэтому является доступной для всех.

Вам может понравиться

В балтийском янтаре нашли ранее неизвестные ученым антибиотики

Группа специалистов из США тщательно исследовала балтийский янтарь и нашла в нем значительное число абсолютно новых молекул природных антибиотиков. Согласно словам Элизабет Эмброуз, одной из создательниц исследования, ученые и раньше

Солнечный свет инактивирует коронавирус в 8 раз быстрее, чем считалось ранее

Команда американских исследователей внимательно изучила воздействие солнечных лучей на коронавирус и заметила огромное несоответствие полученных данных с результатами ранее осуществленных опытов. Паоло Луццатто-Фегиз, один из авторов соответствующей научной работы, заявил,

Рыжеволосые люди менее восприимчивы к болевым ощущениям

Исследователи выяснили, что у животных, имеющих рыжий мех, болевые ощущения выражены не так ярко, как у их «собратьев» с белым, серым или черным мехом. Это может касаться и рыжеволосых людей.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 11 °C | Подольск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 7 апреля – пасмурно, до 20 °C |