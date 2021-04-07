Индийские и американские ученые разработали недорогой 3D-печатный биореактор, который позволяет сперва печатать, а затем выращивать органоиды. Так, в порядке эксперимента они сумели создать мини-копию человеческого мозга.

Ученые рассказали, что в подавляющем большинстве случаев для подобных целей применяется технология микрофлюидика. Она подразумевает доставку питательной среды через специальные трубки, которые подсоединяются к чипу или миниатюрной платформе. Эта система стоит очень дорого.

Разработанный исследователями вариант существенно отличается как по конструкции, так и по цене. В нем для подачи тепла и питательной среды используются микрожидкостные каналы, а наблюдать за ростом и развитием органоидов можно через специально предусмотренные ямки. Такая система обходится лишь в пять долларов, поэтому является доступной для всех.