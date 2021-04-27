Турецкие военные полностью прекратили провокации и нападения на российских военных после того, как ВКС нанесла несколько сокрушительных ударов по джихадистам, сообщает портал Avia.Pro. Эксперты отмечают, что Анкара как-то незаметно переключилась на борьбу с курдами и совершенно забыла о присутствии в Сирии российских войск.

Россия действительно сумела продемонстрировать свою мощь на территории арабского государства. Она в щепки и металлические опилки разнесла технику и слады с оружием, которое Турция поставляла своим наемникам в Сирии. Кроме того, несколько ударов со стороны ВКС уничтожили сотни террористов и несколько бензовозов с незаконно вывозимой нефтью и нефтепродуктами.

Этого оказалось вполне достаточно. Авторы публикации утверждают, что ВКС таким образом удалось поставить на место турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также войска Анкары, которые моментально перестали организовывать провокации и атаки.