В издании Popular Science сообщили, что в ходе космических полетов на Красную планету астронавтам могут позволить съедать своих умерших коллег.

Согласно словам экспертов, каннибализм может стать одной из мер спасения команды в случае, если она попадет в экстремальную обстановку. К примеру, у астронавтов могут закончиться все припасы, а поставки нового продовольствия придется ждать несколько месяцев. В этом случае павшие товарищи могут помочь выжить остальным.

Некоторые специалисты привели в пример произведение «Марсианин» от писателя Энди Вейра. В нем одна из девушек-астронавтов отмечает, что готова съесть своих коллег при нехватке еды, чтобы успешно выполнить миссию. Однако на данный момент времени космические агентства никак не комментируют возможность каннибализма в космосе.