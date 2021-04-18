читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Popular Science сообщили, что в ходе космических полетов на Красную планету астронавтам могут позволить съедать своих умерших коллег.

Согласно словам экспертов, каннибализм может стать одной из мер спасения команды в случае, если она попадет в экстремальную обстановку. К примеру, у астронавтов могут закончиться все припасы, а поставки нового продовольствия придется ждать несколько месяцев. В этом случае павшие товарищи могут помочь выжить остальным.

Некоторые специалисты привели в пример произведение «Марсианин» от писателя Энди Вейра. В нем одна из девушек-астронавтов отмечает, что готова съесть своих коллег при нехватке еды, чтобы успешно выполнить миссию. Однако на данный момент времени космические агентства никак не комментируют возможность каннибализма в космосе.

Вам может понравиться

В планеты земного типа может быть встроен «ликвидатор» сложной жизни

Роберт Уордсворт, исследователь из США, отметил, что планеты наподобие Земли могу обладать «встроенным ликвидатором» сложных форм жизни. Речь идет о полном оледенении мира. Согласно словам специалиста, Земля может полностью оледенеть,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 апреля – ясно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 18 апреля – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 апреля – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Королев: погода, 18 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 18 апреля – дождь, до 7 °C | Армавир: погода, 18 апреля – пасмурно, до 14 °C |