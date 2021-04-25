Украинские ПВО в сочетании с грамотными действиями Запада смогут лишить Россию преимущества на юго-восточных границах с Украиной. Тогда Киеву останется лишь справиться с мотострелковыми частями РФ, которые будут вторгаться в страну, заявил волонтер и журналист Мирослав Гай.

Такой фантастический план вызрел в его светлой голове уже после того, как министр обороны Сергей Шойгу заявил об отводе войск от границ и завершении учений. До этого Гай, собственно как и другие представители диванных войск, пребывал в панике из-за вероятного нападения РФ, которое никогда не планировалось.

Он заявил, что Россия находится в готовности напасть, но усиленно ищет для этого повод. Также, по словам «эксперта», Москва отправит вперед авиацию, которая обязательно попадется в ловушку, расставленную украинскими ПВО. Учитывая тот факт, что средства противовоздушной обороны Киев получил в наследство от СССР, можно представить, в каком состоянии они находятся.