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Украина, воодушевленная успехами Азербайджана в войне за Нагорный Карабах, тоже мечтает победить «страну-агрессора» в Крыму с помощью беспилотников Bayraktar TB2. Однако Россия вряд ли даст ей это сделать, пишет украинское издание Defense Express.

Автор рассказывает о том, что на Крымском полуострове РФ разворачивает эшелонированную систему противовоздушной обороны. Делает она это для того, чтобы быть готовой к нападению Киева, активно приобретающего у Турции беспилотные аппараты. Которые в Карабахе очень хорошо себя проявили и фактически обеспечили победу Баку.

Эксперт уверен, что подготовка ПВО – это как раз шаг, направленный на защиту от беспилотных аппаратов. Он напоминает, что недавно Москва проводила в Черном море учения своих боевых фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров, которые также тренировались уничтожать боевые дроны потенциального противника.

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