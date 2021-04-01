Украина, воодушевленная успехами Азербайджана в войне за Нагорный Карабах, тоже мечтает победить «страну-агрессора» в Крыму с помощью беспилотников Bayraktar TB2. Однако Россия вряд ли даст ей это сделать, пишет украинское издание Defense Express.

Автор рассказывает о том, что на Крымском полуострове РФ разворачивает эшелонированную систему противовоздушной обороны. Делает она это для того, чтобы быть готовой к нападению Киева, активно приобретающего у Турции беспилотные аппараты. Которые в Карабахе очень хорошо себя проявили и фактически обеспечили победу Баку.

Эксперт уверен, что подготовка ПВО – это как раз шаг, направленный на защиту от беспилотных аппаратов. Он напоминает, что недавно Москва проводила в Черном море учения своих боевых фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров, которые также тренировались уничтожать боевые дроны потенциального противника.