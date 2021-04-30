читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал Avia.Pro сообщает, что Киев продолжает перебрасывать к линии разграничения на Донбассе личный состав и технику. Так, буквально на днях он разместил в непосредственной близости от позиций ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР около 70 танков, бронетранспортеров и ракетных установок.

Авторы публикации перечисляют населенные пункты, в которых появилась новая техника ВСУ. Это поселок Андреевка, куда Киев перебросил сразу 19 танков, а также Анадоль, Калиново, Константиновка и многие другие. Сообщается, что помимо танков, Украина размещает в жилых районах городов и сел зенитно-ракетные комплексы «Оса» и «Стрела-10», установки ЗУ-23 и другое вооружение.

Авторы отмечают, что ситуация на Донбассе ничуть не улучшилась в сравнении с февралем. Несмотря на то, что Киев на каждом углу твердит о своем желании мирно урегулировать конфликт, он тут же показывает свое стремление к наступательным действиям, перебрасывая технику и продолжая обстрелы Донбасса.

Вам может понравиться

Пушков ответил “цивилизованным” болгарам, прогнозирующим поражение России от НАТО

Болгарские читатели местного издания «Дневник», которые заявили о том, что только в НАТО объединены цивилизованные страны, способные победить Россию, заразились от США вирусом ненависти, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Он

Британские СМИ: Путин показал впечатляющую антиракету для перехвата МБР США

Мнения британских пользователей об испытаниях новейшей российской противоракеты А-235 «Нудоль» разделились. Одни из них написали, что РФ создала столь мощный перехватчик для защиты своих рубежей и не собирается использовать ее

Появилась видеозапись испытаний самой быстрой в мире ракеты-перехватчика

В Сети появилась видеозапись с испытаний новейшей российской противоракеты, которые проводились на днях на полигоне в Казахстане. Эксперты отмечают, что эта ракета-перехватчик является одной из самых скоростных в мире. На
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 30 апреля – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 апреля – небольшой дождь, до 2 °C | Королев: погода, 30 апреля – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Армавир: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 21 °C |