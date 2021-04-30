Портал Avia.Pro сообщает, что Киев продолжает перебрасывать к линии разграничения на Донбассе личный состав и технику. Так, буквально на днях он разместил в непосредственной близости от позиций ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР около 70 танков, бронетранспортеров и ракетных установок.

Авторы публикации перечисляют населенные пункты, в которых появилась новая техника ВСУ. Это поселок Андреевка, куда Киев перебросил сразу 19 танков, а также Анадоль, Калиново, Константиновка и многие другие. Сообщается, что помимо танков, Украина размещает в жилых районах городов и сел зенитно-ракетные комплексы «Оса» и «Стрела-10», установки ЗУ-23 и другое вооружение.

Авторы отмечают, что ситуация на Донбассе ничуть не улучшилась в сравнении с февралем. Несмотря на то, что Киев на каждом углу твердит о своем желании мирно урегулировать конфликт, он тут же показывает свое стремление к наступательным действиям, перебрасывая технику и продолжая обстрелы Донбасса.