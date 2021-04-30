Археологи обнаружили, что жители Средневековой Англии весьма часто страдали от разных форм раковых опухолей.

Выяснили они это во время изучения костей нескольких сотен средневековых англичан. Проанализировав кости при помощи рентгена и компьютерной томографии, специалисты установили, что от 9% до 14% жителей имели онкологические заболевания.

Таким образом, к распространённым причинам смерти в Средние века, которым считаются инфекции, война и голод, добавился ещё и рак. Отмечается, что многие люди ошибочно считают, что рак распространился только в современные времена. Однако в исследованиях было установлено, что раковые новообразования присутствуют даже у неандертальцев. Кроме того, аналогичные признаки рака были найдены даже в костях морских ящеров мезозойской эры и звероящеров пермского периода.