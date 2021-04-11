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Специалисты из Южной Кореи создали искусственную нервную систему, реагирующую на свет также, как и человек.

Эта система включает в себя фотодиод, преобразующий свет в электросигнал, транзистор, работающий как механический синапс, и искусственную нейронную цепь, которая имитирует мозг системы. При обнаружении света фотодиод отправляет в транзистор электросигнал. Затем этот сигнал дальше передаётся нейронной цепи. После этого цепь посылает соответствующую команду.

По словам учёных, этот процесс аналогичен тому, как глаза человека передают сигналы в мозг, после чего мозг решает то, какие действия необходимо совершить, и посылает мышцам соответствующие команды.

Отмечается, что в начале эксперимента для того, чтобы мозг системы перевёл световой сигнал, ему нужно было 2,56 секунды. СО временем система научилась делать это более быстро и справлялась за 0,23 секунды.

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