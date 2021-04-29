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Американские учёные обнаружили, как именно коронавирус способен проникать в клетки человеческого мозга.

В исследовании учёные изучили пациентов с признаками, имеющимися при поражении мозга. Как оказалось, нейроны мозга и астроциты вырабатывают фермент ACE2. Ранее уже было выяснено, что коронавирус благодаря этим ферментам попадает в дыхательную систему и таким образом заражает человека.

Аналогичным образом коронавирус проникает и в мозг. По словам учёных, астроциты не пропускают инфекцию, но если сами клетки являются заражёнными, то уже ничего не мешает инфекции оказаться в мозге. При этом указывается, что пострадать может не только головной мозг, но и спинной. Учёные отметили, что достаточно всего лишь несколько инфицированных астроцитов, чтобы инфекция начала быстро размножаться в нейронах.

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