Вирусологи обнаружили в коронавирусе нового типа две новые мутации. Как отмечается, за счёт них коронавирус сможет более эффективно противостоять антителам.

Информация об итогах исследования появилась на портале bioRxiv. По словам учёных, они основное внимание уделяли изучению мелких замен в геноме вируса, когда исследовали его эволюцию. На более крупные вставки они долгое время почти не обращали внимания.

В итоге, когда эта ситуация была решена, обнаружилось, что вставки ins246DSWG и ins15ATLRI делают вирус более устойчивым к действию антител. По мнению учёных, дальнейшее появление аналогичных вставок способно дать коронавирусу стать ещё более стойким к антителам. В ходе будущих наблюдений за коронавирусом будет изучено, насколько это вероятно.